بكروشيه ناعم.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة هادئة مفعمة بالحيوية

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هند عبد الحليم مجموعة من الصورة على إنستجرام، اختارت إطلالة صيفية ناعمة وأنيقة، تجمع بين الطابع البوهيمي والراحة، وهي من توقيع Maison Dorra Zarrouk.

وارتدت Cover-up أبيض طويل، مصنوع من الكروشيه اليدوي بنقشات دائرية دقيقة.

يتميز التصميم بأنه شفاف وفضفاض، ما يمنحه لمسة رومانسية طبيعية، مثالية لأجواء الصيف أو الجلسات الخارجية.

وقصة الفستان بلا أكمام وبفتحة صدر ناعمة، تضيف أنوثة دون مبالغة، وتتناسق مع الطابع البوهيمي العصري الذي تعتمده دور أزياء عالمية مثل Zimmermann وChloé.

واختارت شعر مفرود بتموجات خفيفة (Beach Waves)، مما يعزز الإحساس بالبساطة والحرية.

ولون الشعر تميز بأنه بني داكن مع خصلات فاتحة في الأطراف (أومبريه ذهبي)، ما يضفي توهجًا طبيعيًا تحت ضوء الشمس، ويعكس الحيوية والمرح.

هذا النوع من تسريحات الشعر من أكثر التوجهات رواجًا لصيف 2025 حسب مجلة Vogue، حيث يجمع بين العفوية والستايل العصري.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي دلالات اختيار الإطلالة وفق الموضة العالمية:

البوهيمي العصري (Modern Boho):

قطع الكروشيه البيضاء تعود بقوة هذا الموسم، وتمثل مزيجًا بين الأناقة والحرية، وهو توجه اعتمدته علامات مثل Etro وUlla Johnson.

اختيار قطعة مصنوعة يدويًا يعكس وعيًا بالاتجاه نحو الأزياء الصديقة للبيئة، وهو ما تدعمه منصات مثل Vogue Green.

رغم بساطة القطعة، إلا أن تفاصيلها الدقيقة تمنحها "بيانًا" خاصًا (Statement Piece)، ما يتماشى مع أسلوب "الأناقة بلا مجهود" الذي تروج له دور أزياء راقية.

المزج بين الراحة والأنوثة

الإطلالة مصممة لتمنح راحة مطلقة وفي الوقت نفسه تبرز أنوثة ناعمة، وهو توجه مطلوب في أزياء المصايف والمنتجعات.