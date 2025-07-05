سحر اللون الأصفر.. ليلى أحمد زاهر بجامبسوت جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت ليلى بجامبسوت باللون الأصفر بأكمام واسعة من خامة الشيفون.

التسريحة والمكياج

اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى على شكل ذيل حصان عالٍ، ما يبرز ملامح الوجه بشكل واضح.

المكياج طبيعي وناعم يركز على إبراز جمال العينين.

الإكسسوارات

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

سر جاذبية اللون الأصفر

الجامبسوت الأصفر قطعة مميزة تناسب مناسبات مختلفة، من الإطلالات الكاجوال النهارية إلى المناسبات المسائية الرسمية.

كما يمكن تنسيقه أيضا مع إكسسوارات بألوان محايدة مثل الأبيض، البيج، الأسود، أو الذهبي للحصول على إطلالة متناغمة.