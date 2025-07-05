فستان قصير بوكيه ورد.. هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك بفستان قصير بقصة "الكب" المزين بتطريزات وردية، ما منحه طابعا فريدا وجذابا.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بقفازات شفافة وطويلة أضفت لمسة من الرقي والأناقة، كما ترتدي أقراطاً بسيطة.

الشعر والمكياج

اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بطريقة تبرز ملامح وجهها.

أما المكياج، فهو يركز على إبراز العينين والشفاه بشكل طبيعي وجذاب.

أناقة الفساتين المزينة بالزهور

اختيار فستان مزين بالزهور خيارا موفقا، فهو يُضفي لمسة من الأناقة والانتعاش، ويُعبر عن الأنوثة والرقة.

هذا النمط من الفساتين يُناسب مختلف المناسبات، حيث يبرز الجمال الطبيعي ويُضفي حيوية خاصة على الإطلالة، كما أنه يمكن تنسيقه مع الإكسسوارات المتنوعة، وفقا لموقع "ashleystambouli".