بفستان جريء.. سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية جريئة، وذلك خلال عدة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت سلمى فستانا طويلا بشكل انسيابي على الجسم، الجزء العلوي باللون الأسود وبتصميم دانتيل، أما الجزء السفلي من الفستان، فهو مزين بنقوشات زهور متعددة الألوان.

تسريحة الشعر والمكياج

اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومرفوعة للخلف، مما يبرز ملامح وجهها ويحافظ على أناقة الإطلالة.

كما اختارت مكياجا خفيفا وطبيعيا يتناسب مع بساطة وأناقة الفستان.

الفستان الطويل المزود بالزهور خيارا رائجا، خاصة في فصلي الربيع والصيف، وتصميمه المنسدل وتفاصيل الدانتيل على منطقة الصدر تضفي عليه لمسة الأناقة.

كما أنه مصنوع من قماش خفيف ومنسدل، ما يجعله مريحا ومناسبا لإطلالات الصيف.