بفستان ملكي.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة ياسمين صبري

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا في إطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا من توقيع المصمم اللبناني جان بيير خوري.

تفاصيل الفستان الملكي

جاء الفستان بلون أخضر فاتح، وتميز بتطريزات أو نقوش لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي، أما الجزء السفلي من الفستان، فكان منسدلا وواسعا، ومصنوعا من قماش شفاف أو شبكي خفيف الطبقات، ما أضفى على الإطلالة نعومة وجاذبية.

هذا التصميم مع التطريزات اللامعة منح ياسمين مظهرا ملكيا وجذابا بحسب موقع "radiowanaka".

مكياج ناعم وشعر منسدل

أكملت إطلالتها بمكياج طبيعي وناعم أبرز ملامح وجهها بجمال، مع التركيز على إبراز العينين بطريقة جذابة.

أما تسريحة الشعر، اختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها، وهو ما قام به مصفف الشعر أحمد منير.

المجوهرات الأنيقة

ارتدت ياسمين مجموعة من المجوهرات الأنيقة التي تضمنت عقدا، وأقراطا، بالإضافة إلى أساور وخواتم.

الفستان الأخضر الفاتح، بتطريزاته وتصميمه الانسيابي، يمنح الفتاة مظهرا ساحرا، ويضيف للبشرة إشراقة طبيعية، كما يمكنك تنسيقه بسهولة مع مجوهرات باللون الفضي أو الذهبي، لجعل الإطلالة تبدو أكثر أناقة، وفقا لموقع "radiowanaka".