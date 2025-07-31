أناقة باريسية بلمسة شرقية.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة جذابة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وارتدت فستانًا أنيقًا بلون بيج فاتح مزخرف بنقشة هندسية باللون الأسود، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا.

والقصة بسيطة وراقية، مع ياقة مغلقة وأكمام قصيرة، ما يعكس ذوقًا محافظًا وأنيقًا.

والتصميم منحني ومتناسق مع الجسم، وأبرز جمال القوام دون مبالغة.

تركت شعرها منسدلًا بحرية بتموجات ناعمة، مع فرق جانبي، ولون الشعر مع خصلات لامعة، يضفي لمسة دافئة وأنثوية على اللوك.

واعتمدت هنا على مكياج ناعم ومشرق، مع تركيز واضح على العيون، ورموش طويلة وكثيفة تمنح النظرة عمقًا وجاذبية.

وضعت بلاشر خفيف وأحمر شفاه نود طبيعي يكمّل الإطلالة دون أن يطغى.

الميكب يعكس ستايل "النعومة الراقية" ويليق بإضاءة النهار في باريس.

ارتدت نظارات شمسية سوداء أنيقة وعصرية، أضافت لمسة من الغموض والثقة.

وساعة فضية فاخرة في اليد، تدل على اهتمامها بالتفاصيل، قرط صغير (stud) ناعم وبسيط، يعكس الأنوثة دون مبالغة.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز دلالات اختيار هنا الزاهد هذا اللوك وفق مواقع أزياء عالمية، "Vogue".

الإطلالة مزيج بين الأنوثة والجرأة والعصرية.

خلفية الصورة أمام قوس النصر في باريس تعزز من الفخامة والرقي.

الوضعية الواثقة، النظرة الجانبية، والتفاصيل الصغيرة كلها تشير إلى شخصية مستقلة، أنيقة، وتعيش لحظتها بكل فخر.

الإطلالة تعكس روحًا عالمية وعصرية، تتماشى مع موقع التصوير في أحد أشهر معالم الموضة في العالم.

استخدام النقوش الهندسية الجريئة والنظارات السوداء يوحي بشخصية قوية لا تخاف من التميز.