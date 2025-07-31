بلمسة من البساطة والجاذبية.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها على إنسجرام، مجموعة من الصور.

وصف الإطلالة

وعائشة اعتمدت إطلالة كاجوال صيفية منعشة، تمزج بين الراحة والأناقة، ارتدت التيشيرت توب ضيق بلون خمري غامق (بورجندي)، يبرز القوام بشكل أنثوي وأنيق.

وارتدت من الخارج "كاردي" صيفي بنقشة جريئة باللونين البيج والأزرق الملكي، وهو من القطع الرائجة جدًا في صيف 2025 حسب تقارير Vogue.

ونسقت معه الكاب بيسبول صفراء بلوجو، تضيف لمسة رياضية وعصرية وتُظهر شخصية مرحة وواثقة.

اختارت ميكب ناعم وطبيعي جدًا (Soft Glam)، تبدو مشرقة ومتوهجة، مع لمسة من الهايلايتر على الوجنتين، واختارت لون وردي فاتح (Nude Pink) يعزز من الطابع الطبيعي.

الإكسسوار:

نظارات شمس: مستديرة صغيرة بعدسة داكنة وإطار معدني، مستوحاة من ستايل التسعينات (Retro Chic) وهو ترند قوي منذ بداية 2024.

الشعر

شعر مفرود بنعومة، منسدل على الكتف، بلون عسلي مائل إلى الذهبي.

والقبعة أضافت طابعًا رياضيًا وغير رسمي، في حين أن ترك الشعر منسدلًا أبقى اللمسة الأنثوية متوازنة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" تحليل ودلالات الإطلالة وفق الموضة العالمية (VOGUE):

الراحة المستدامة (Effortless Chic): Vogue تؤكد أن الإطلالات المريح والعفوية أصبحت أكثر جاذبية من الستايلات المعقدة، وخاصة في السفر والخروجات النهارية.

دمج الأنماط

استخدام الكاردي المنقوش فوق توب بلون سادة يبرز الذكاء في تنسيق الطبعات، وهو توجه قوي في أسابيع الموضة الأخيرة.

الإطلالة القوية الأنثوية (Feminine Power Look):

المزج بين القطع الناعمة والقبعة الرياضية يعكس توازنًا بين القوة والأنوثة.

المكياج الطبيعي كل التركيز على إشراقة البشرة الطبيعية، ما يتماشى مع أهمية العناية بالبشرة قبل التجميل.