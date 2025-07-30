بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز مؤخرا بإطلالة صيفية جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

تفاصيل الفستان

ارتدت جورجينا فستانا طويلا باللون الأبيض، مزينا بنقوش زهرية صغيرة باللون الوردي الفاتح.

هذه التفصيلة أضفت عليه مظهرا أنثويا ناعما وجريئا، كما تميز الفستان بتصميمه الذي يضم حمالات رفيعة وقصة صدر على شكل حرف V، كما جاء بخصر محدد يبرز رشاقة قوامها.

الشعر والمكياج.. جمال طبيعي بلمسات بسيطة

حافظت جورجينا على مظهرها الطبيعي من خلال شعرها منسدلا على كتفيها، ما زاد من جاذبيتها، أما المكياج، كان ناعما وبسيطا للغاية، يركز على إبراز ملامح وجهها الطبيعية دون أي مبالغة.

المجوهرات

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.