بلوك الأميرات.. إليسا تخطف الأنظار بفستان أبيض

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نوع الفستان وتصميمه

ارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأبيض الناصع، وهو من النوع الواسع والمريح، كما أن الفستان يتميز بأكمام قصيرة منفوخة تضيف لمسة ناعمة وأنثوية.

والتصميم بسيط وأنيق، ما يبرز جمالها بشكل راق دون مبالغة.

الألوان واختيارها

اختيار اللون الأبيض يعكس النقاء والبساطة، وهو لون مثالي للحفلات الرسمية والعروض الموسيقية، خاصة مع الإضاءة التي تبرز الفستان بشكل ملفت للنظر.

مجوهرات ماسية

ارتدت إليسا مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وأسورة، وحلق، وخاتم، ماجعلها تبدو بإطلالة فاخرة ومميزة.

المكياج والشعر

المكياج متوازن ويركز على إبراز ملامح الوجه، مع تسريحة شعر منسدل ناعمة تتناسب مع طابع الفستان.

لماذا الفستان الواسع خيار مثالي؟

وفقا لموقع "Quora"، الفستان ذو القصة الواسعة خيارا ممتازا، فهو يوفر حرية حركة غير مقيدة، ما يجعله مثاليًا لأيام العمل الطويلة أو المناسبات التي تتطلب نشاطا، كما يضفي مظهرا مريحا وعصريا في آن واحد.

ويناسب أيضا مختلف أشكال الجسم، حيث يوفر مظهرا انسيابيا يخفي عيوب القوام، ويمكن تنسيقه بسهولة ليناسب مختلف المناسبات، سواء بإضافة حزام لتحديد الخصر، أو بارتدائه مع إكسسوارات مختلفة، ما يجعله قطعة أساسية ومتعددة الاستخدامات في خزانة ملابسك.