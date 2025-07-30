"بدلة لامعة وشعر باللون الأحمر".. مي كساب بإطلالة غير تقليدية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي كساب بزي مستوحى من عالم الفضاء، حيث اختارت بدلة لامعة باللون الوردي، مزينة بخطوط فضية متلألئة تضفي عليها لمسة عصرية وجريئة.

كما أن التصميم يمنح شعورا بالقوة والتميز، مع تفاصيل مثل الشرائط الفضية المزينة بالأحجار على الأكتاف واليدين.

تفاصيل مبتكرة ومبهرة

تزينت الأكتاف بشرائط فضية متدلية تضيف أناقة للإطلالة، كما أن لمسات النجوم الفضية تضفي إحساسا بالخيال والفضاء.

تسريحة ومكياج متناسقان

اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بلون أحمر، أما المكياج فكان قويا، مع لمسة من الروج الأحمر الناعم الذي أكمل جاذبيتها.

الشعر الأحمر يبرز شخصية صاحبه بجرأة وتميز، ويمنح الإطلالة حيوية وإشراقا، خاصة مع البشرة الفاتحة، كما يعكس هذا اللون طابعا شبابيا وحيويا، ويعبر عن شخصية قوية تجذب الأنظار بسهولة

ويضيف الشعر الأحمر لمسة عصرية ومميزة تجعل المظهر فريدا ومختلفا عن الألوان التقليدية، وفقا لموقع "cosmopolitan".