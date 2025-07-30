طقم شبكي شفاف.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة صيفية، جمعت بين الأناقة والجرأة، حيث اختارت طقما شبكيا باللون الأخضر الداكن، مكوّن من توب مكشوف بأكمام طويلة.

إكسسوارات عصرية وبارزة

أكملت مي إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة بإطار أبيض عريض، أضافت لمسة عصرية وجذابة.

وارتدت قبعة شمسية أنيقة تحمل توقيع "Dior"، لتمنحها حماية من أشعة الشمس مع والظهور بإطلالة فاخرة.

المكياج والشعر

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، بينما المكياج حرصت على الظهور بإطلالة طبيعية ووضع مكياجا ناعما بدرجات النيود.

مجوهرات جذابة

زُينت إطلالتها بسلسلة متعددة الطبقات على شكل قمر ونجمة، وحلق.

الطقم الشبكي.. خيار مثالي للأناقة في الصيف

وفقا لموقع "lemon8"، الطقم الشبكي خيارا مثاليا خاصة في الأجواء الحارة، إذ يمنح الجسم راحة وانتعاشا، كما أن خامته الخفيفة وشكله المنسدل يضيفان لمسة من العصرية والانسيابية، ما يجعله مناسبا لإطلالات البحر.

تصميم الطقم الشبكي يضيف لمسة من الجرأة والرقي، إذ يبرز القوام بطريقة ناعمة دون مبالغة، ويمنح مظهرا عصريا ولافتا، بالإضافة إلى، أنه سهل التنسيق مع الإكسسوارات، ما يجعله قطعة عملية ومميزة في الصيف.