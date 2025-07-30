بـ2 مليون جنيه.. سعر خرافي لحقيبة مي عمر- كيف نسقتها مع إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أبيض من خامة الكروشيه، جاء بتصميم مريح ومناسب لأجواء الصيف.



تفاصيل الإطلالة.. حقيبة Hermes الفوشيا

اختارت مي أن تُضيف جرعة لمسة من الفخامة لإطلالتها من خلال تنسيق الفستان الأبيض مع حقيبة جلدية فاخرة من دار Hermès الشهيرة، بتصميم Birkin الشهير المصنوع من جلد التمساح الفاخر وباللون الفوشيا الجريء، وأضفى اللون الحيوي للحقيبة لمسة لافتة على الإطلالة.



سعر الحقيبة

ويصل سعرها إلى 45 ألف و900 جنيه، أي ما يعادل 2 مليون جنيه، ما جذب انتباه متابعي الموضة على منصات التواصل الاجتماعي وجعلها حديث الجميع.



تسريحة الشعر

حرصت على الحفاظ على أناقة مظهرها عبر تسريحة شعر بسيطة وناعمة، حيث تركت خصل شعرها منسدلة بأسلوب طبيعيز



المكياج

اختارت أيضا مكياجا هادئا يعزز جمال الوجه دون مبالغة، إذ وضعت أحمر شفاه باللون النيود، مع لمسة من ظلال العيون اختيرت بألوان ترابية ناعمة.



الإكسسوارات

زُينت إطلالتها بارتداء أقراط بسيطة، وعدة خواتم، ما أضفي لمسة راقية إلى مظهرها.



وقا لموقع "vogue" الفستان المصنوع من الكروشيه يمنح مرتديه أناقة وجاذبية، ما يجعله خيارا مثاليا لأيام الصيف الحارة، حيث يمنح الشعور بالراحة.



بالإضافة إلى ذلك، يضفي الكروشيه مظهرا كلاسيكيا وعصريا في آن واحد، ما يجعله مناسبا لمناسبات مختلفة، كما يوفر مظهرا فريدا.