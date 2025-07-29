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كروب توب وشورت.. منة فضالي بإطلالة جريئة

04:35 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

منة فضالي

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كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج" صيحة الكروب توب تمنح المرأة إطلالة عصرية ومواكبة للموضة، وتضيف لمسة شبابية وجريئة للملابس.

وتتوافر الكروب توب بتصاميم وأقمشة متنوعة جدا من الكاجوال إلى الأنيق، ومن الأقمشة الخفيفة والقطنية للصيف إلى الصوفية للشتاء، وبأكمام طويلة أو قصيرة أو بدون أكمام، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأذواق والمناسبات.

ويمكن تنسيق الكروب توب بسهولة مع العديد من القطع الأخرى.

تفاصيل الإطلالة

أطلت منة ببلوزة قصيرة (Crop Top) باللون الأبيض وتنورة قصيرة باللون البيج الفاتح تتميز بفتحة جانبية تضيف لمسة من الأناقة.

الإكسسوارات

زينت منة إطلالتها بإكسسوارات مكونة من قلادة ومجموعة أساور وخاتم.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

الحذاء والحقيبة

ونسقت منة مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون البيج تتناسق مع الإطلالة.

منة فضالي

منة فضالي اطلالة منة فضالي الكروب توب
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