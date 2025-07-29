مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة مي كساب بإطلالة صيفية أنيقة ومبهجة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج" يعتبر الأصفر من الألوان التي ترتبط بالبهجة والسعادة، والإيجابية، كما إنه يجذب الانتباه بسهولة ويجعلك مميزا وملفتا للأنظار.

ويتوفر الأصفر بدرجات متعددة، من الأصفر الباستيلي الهادئ إلى الأصفر الليموني الزاهي، مما يجعله مناسبا لأذواق وأنماط مختلفة.

ويمكن تنسيقه مع ألوان مثل الأبيض، الأسود، والرمادي، أو مع ألوان جريئة أخرى مثل الأزرق، الأخضر والوردي.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت مي فستان طويل باللون الأصفر الزاهي فضفاض ومناسب للأجوأ الصيفية.

ويتميز الفستان بأن له أكمام قصيرة ومنتفخة وكشكشة عند الأكتاف.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأبيض.

الحذاء

أكملت مي الإطلالة بحذاء باللون الأبيض يتناسب تصميمه مع الفستان.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا هادئا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.