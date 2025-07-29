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مي عمر بفستان جذاب.. كيف جمعت إطلالتها بين الأناقة والبساطة؟

12:40 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
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  • عرض 2 صورة
    مي عمر
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كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج" يعتبر اللون الأبيض رمزا للأناقة والرقي والبساطة والكلاسيكية ، كما أنه يعطي إحساسا بالانتعاش خاصة في الأيام الحارة.

وبالإضافة إلى ذلك، من السهل تنسيقه مع الإكسسوارات أو قطع الملابس بألوان مختلفة.

تفاصيل الإطلالة

أطلت مي بفستان طويل وضيق يبرز قوامها باللون الأبيض، يتميز بتفاصيل مميزة عند الأطراف السفلية,

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد بارزة باللون الفوشيا اللامع، مما يضيف لمسة جريئة ومشرقة للإطلالة.

الإكسسوارات

زينت مي إطلالتها بمجموعة إكسسورات مكونة من أسورة وساعة يد وخاتم.

الحذاء

أكملت مي الإطلالة بحذاء كعب عالٍ باللون الأبيض يتناسب تصميمه مع الفستان.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ناعما وبسيطا يتماشى مع تصميم الفستان، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

مي عمر
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