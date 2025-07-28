كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الإعلامية أنبيلا هلال وزوجة دكتور التجميل نادر صعب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام إطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بنقشة "الحمار الوحشي" الحيوانية من تصميم المصممة إلي صعب، ما أضفى على مظهرها لمسة من القوة والجاذبية.

الإطلالة

الفستان طويل وأنيق، مصمم بنقشة الحمار الوحشي التي تُعد من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وفقًا لمواقع مثل Vogue وHarper’s Bazaar، حيث تُعتبر نقوش الحيوانات (Animal Prints) رمزًا للجرأة والأنوثة في الوقت ذاته.

يتميز الفستان بقصة انسيابية تتبع خطوط الجسم، دون أكمام طويلة مما يعطي توازنًا بين الجرأة والرقي.

التصميم من إلي صعب مزج بين الفخامة والحداثة، مع استخدام أقمشة ذات لمعة تعزز من بريق الإطلالة.

الشعر

اعتمدت أنبيلا على تسريحة الشعر الناعم المنسدل بتدرجات طبيعية، وهو خيار مثالي مع الفساتين ذات النقوش القوية لأنه يوازن الإطلالة ويمنحها لمسة من الرقي والبساطة.

هذه التسريحة مستوحاة من صيحات الجمال العالمية التي تفضل إبراز الشعر بلمسة طبيعية ومنسدلة.

الماكياج

اختارت أنبيلا ماكياجًا ناعمًا مع تركيز على إبراز العينين باستخدام ظلال عيون بدرجات ترابية مع لمسة من الأيلاينر، وحواجب محددة بدقة، مع شفاه بألوان من درجات ألوان "النيود" مات لامعة خفيفة.

هذا الأسلوب يعزز من إشراقة الوجه ويُبرز ملامحه دون أن يطغى على الفستان، وهو أسلوب تتبناه أشهر خبيرات التجميل في عروض الأزياء العالمية.

دلالات الإطلالة وفق "Vogue".

القوة والجرأة: نقشة الحمار الوحشي ترمز إلى القوة والأنوثة في آن واحد، وتعكس شخصية واثقة وجريئة.

الفخامة العصرية: اختيار تصميم إلي صعب يجمع بين الحداثة والتراث، ما يدل على ذوق رفيع وتقدير للأزياء الراقية.

التوازن: المزج بين فستان قوي بنقشة ملفتة وتسريحة وميك أب ناعمين يُظهر قدرة أنبيلا على تحقيق توازن مثالي في إطلالتها، مما يجعلها تبرز بأناقة دون تكلف.

روح الصيف والانتعاش: الألوان الدافئة والأنماط الحيوانية تعكس حيوية الصيف وروح المغامرة، كما يبرز اهتمامها باتباع أحدث صيحات الموضة العالمية.