جومانا مراد بلوك جريء.. كيف نسقت الجاكيت الجينز مع إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة صيفية عصرية وأنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتنسيق الجاكيت الجينز مع الإطلالة يضفي لمسة شبابية وعصرية، كما أنه يتناغم بشكل جميل مع اللون الأبيض والأسود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداؤه لإضفاء تغيير في المظهر العام أو للحصول على إطلالة أنيقة وعفوية، وفقا لموقع "instyle".

تفاصيل الإطلالة

ارتدت جومانا فستان صيفي قصير مخطط بالعرض باللونين الأبيض والأسود، ونسق معه جاكيت جينز باللون الأزرق وضعته على كتفيها، مما أضاف لمسة عصرية على إطلالتها.

الإكسسوارات

زينت جومانا إطلالتها بسلسلة وحلق ونظارة شمسية باللون الأحمر واسكارف باللون الأبيض.

المكياج وتصفيفة الشعر

اعتمدت جومانا مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

الحذاء

ارتدت جومانا حذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر يتناسب بشكل مثالي مع لون النظارة الشمسية ويضيف لمسة أنوثة وحيوية للإطلالة.