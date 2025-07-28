بربع مليون جنيه.. إليسا تتألق بفستان صادم.. وناقد موضة يعلق

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة إليسا مؤخرا بإطلالة ساحرة وفخمة، حيث تألقت بفستان يبرز جمالها وأناقتها بشكل لافت.

تفاصيل الفستان

أطلت إليسا بفستان طويل بقصة ضيقة وانسيابية، بتصميم "حورية البحر"، ما أبرز قوامها بشكل جذاب.

الجزء العلوي من الفستان، تحديدا منطقة الصدر، مصمم بأسلوب "كورسييه" أو "قلب" دون حمالات، ما أضفي لمسة كلاسيكية أنيقة، وأبرز منطقة الكتفين والرقبة.

وأبرز ما يميز الفستان هو التطريز الكثيف واللامع الذي يغطيه بالكامل، وهو مصنوع من الترتر أو الكريستال أو الخرز اللامع.

الشعر والمكياج

تصفيفة الشعر مموجة، منسدلة على الكتفين، ما جعلها تبدو أنيقة، أما المكياج، جاء ناعما ومركزا على إبراز ملامح الوجه بجمال طبيعي، مع التركيز على العيون.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بارتداء ببعض المجوهرات البسيطة والراقية، مثل الأساور الذهبية الرفيعة، والتي تتناغم بشكل جميل مع لمعان الفستان.

سعر الفستان

الفستان من توقيع بيت الأزياء الإيطالي الفاخر "إيرمانو شيرفينو"، يبلغ سعره 4,042.18 جنيه إسترليني، أي ما يعادل "٢٦٦ ألف جنيه مصري".

فستان حورية البحر.. إطلالة راقية وتفاصيل فاخرة

وفقا لموقع "velacebridal"، يمنح ارتداء فستان بقصة حورية البحر مرتديه إطلالة أنيقة تعكس الرقي والتميز، كما يساعد هذا التصميم على إبراز القوام بطريقة متوازنة ومتناغمة، ما يجعله الخيار الأمثل للسهرات والمناسبات التي تتطلب مظهرا ملفتا وراقيا.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح التصميم الفريد وغير التقليدي فرصة مميزة لإبراز تفاصيل القماش الفاخر والتطريزات الدقيقة، ما يزيد من فخامة وجاذبية الفستان.

تعليق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على الإطلالة

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بجمال ورشاقة إليسا الملحوظة مؤخرا، وعن فستانها، رأى أنه جديد ومختلف عن أسلوبها المعتاد، لكنه لم يكن من أجمل إطلالاتها.

وأوضح "حنا" عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أن تصميم الأحجار أعطاه لمسة قديمة، ولكن، جاء المكياج والشعر موفقين".

منح الإطلالة تقييم 6.75 من 10.