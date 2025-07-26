يارا السكري بإطلالة أنيقة.. ما سر ارتدائها قبعة باللون الأبيض؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة يارا السكري بإطلالة صيفية وأنيقة، مثالية لأجواء الشاطئ والنهار.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت يارا بلوزة واسعة ومريحة بتصميم مخطط يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق الداكن، تميزت البلوزة بعقدة أنيقة مربوطة من الأمام، أضفت لمسة شبابية وعصرية، وأبرزت منطقة الخصر بشكل جذاب.

كما نسقت يارا مع البلوزة تنورة قصيرة باللون الأبيض، جاءت بتصميم واسع ومنفوش، ما أضاف حيوية للإطلالة.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، تناسب أجواء النهار والشاطئ، وأبرز جمالها الطبيعين أما عن تسريحة الشعر، فقد تركته منسدلا تحت قبعة كبيرة، ما منحها مظهرًا مريحًا وعفويًا.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها، شملت حلقا وأسورة، بالإضافة إلى قبعة كبيرة باللون الأبيض وأضفت لمسة أناقة.

كما اختارت يارا حذاء باللون البيج ليتمم الإطلالة بشكل متناسق.

وفقا لموقع "kinlabel"، القبعة إضافة مميزة للإطلالة، فهي لا تقتصر على كونها مجرد قطعة إكسسوار، بل تضفي القبعة لمسة أناقة وفردية على المظهر العام، كما تعد وسيلة رائعة لإخفاء عيوب الشعر في الأيام التي لا يكون فيها الشعر في أفضل حالاته.