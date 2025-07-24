"لوك كاجوال".. بشرى بإطلالة شاطئية جريئة ومبهجة عبر انستجرام

كتبت: نرمين ضيف الله:

أشعلت الفنانة بشرى منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة شاطئية نابضة بالحياة نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

حيث ظهرت وسط أجواء صيفية ساحرة تجمع بين الأناقة والبساطة والجرأة في اختيار الألوان.

تنسيق عصري بألوان الشمس

اعتمدت بشرى على لوك كاجوال صيفي بامتياز، مكوّن من جمبسوت جينز (salopette) واسع بتصميم بسيط وعصري، نسّقته مع توب برتقالي ضيق يعكس دفء الشمس وجرأتها.

هذا الدمج بين اللون البرتقالي الحيوي والجينز الكلاسيكي يمنح الإطلالة لمسة منعشة ويعكس روح الصيف بوضوح.

الإكسسوارات: إشراقة باللون الأصفر

الإكسسوارات كانت بطلة هذه الإطلالة، فقد اختارت بشرى قبعة قش صفراء زاهية مزيّنة برسمة على الجهة الأمامية، بالإضافة إلى نظارات شمسية صفراء بتصميم عصري.

هذا التناغم في الألوان بين الأصفر والبرتقالي يعكس طابعًا شاطئيًا جذابًا مليئًا بالطاقة.

كما أضافت لمسة فنية من خلال سوار يد ملون يحتوي على خرز بألوان البحر والعين الزرقاء، ما يعكس أجواء البحر ويحمل لمسة رمزية للحماية من الحسد حسب الموروث الشرقي.

الشعر والمكياج: طبيعية ومتألقة

اعتمدت بشرى تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية بلون بني مائل للأحمر، مع تسريحة عفوية تناسب أجواء البحر.

أما المكياج فجاء بسيطًا للغاية، ما يبرز جمالها الطبيعي، وركز على إشراقة البشرة ونضارتها، مع استخدام خفيف للهايلايتر ولمسة ناعمة من ملمع الشفاه.

سر اختيار الإطلالة وفق الموضة العالمية

وفقًا لموقع "Elle Fashion" العالمي، فإن دمج الألوان القوية مع الدنيم يُعد من أبرز صيحات الموضة لصيف 2025.

ويؤكد خبراء الموضة أن هذه الصيحة تعكس الجرأة والحيوية وتتناسب مع الأماكن المفتوحة والشواطئ تحديدًا.

كما أن الألوان النيون والدرجات المشرقة مثل الأصفر والبرتقالي تُعتبر من أساسيات الإطلالات الصيفية، لما تحمله من طاقة ومرح.