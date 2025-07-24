منة عرفة بفوشيا والأبيض.. 3 إطلالات صيفية تخطف الأنظار

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمجموعة من الصور خلال عطلتها الصيفية في جزر المالديف، حيث ظهرت بإطلالات صيفية مبهجة وجذابة، وعلّقت على الصور قائلة: "فتاة الجزيرة إلى الأبد.

في إشارة إلى حبها لأجواء الصيف والطبيعة الساحرة.

وجاءت إطلالاتها متنوعة ما بين الألوان المشرقة والتنسيقات البسيطة التي عكست ذوقها الرفيع وأناقتها.

الإطلالة الأولى:

الفستان

اعتمدت منة على فستان طويل باللون الفوشيا، يتميز بتصميمه الانسيابي الذي يعكس أجواء الصيف الحيوية.

الإكسسوارات

نسّقت معه كلاتش من الخوص لمزيد من الطابع الاستوائي، وأكملت الإطلالة بمجموعة من الإكسسوارات الناعمة في يديها.

المكياج

اختارت مكياجًا رقيقًا وناعمًا يبرز ملامحها الطبيعية، مع طلاء أظافر باللون الأبيض.

الشعر

تركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة طبيعية ناعمة.

الإطلالة الثانية:

الفستان:

ظهرت بفستان كريب كت باللون الأزرق، يعكس روح البحر ويضفي لمسة من الانتعاش.

الإكسسوارات:

زينت الإطلالة بشمسية وردية اللون، أضافت طابعًا أنيقًا وحيويًا.

المكياج:

اختارت مكياجًا بأنامل ناعمة بدرجات الروز، ليتناسق مع الأجواء الهادئة للمكان.

الشعر:

حافظت على بساطة تسريحة الشعر، وظهر منسدلًا بطريقة طبيعية.

الإطلالة الثالثة:

الملابس:

ارتدت سوت بيضاء مع توب بلون الروز، في مزيج أنيق بين البساطة والأنوثة.

الإكسسوارات:

أكملت الإطلالة بـ صندل بكعب (هيلز) أبيض، ووضعت وردة باللون الروز في شعرها، كلمسة رومانسية ناعمة.

المكياج:

جاء المكياج متناغمًا مع التوب والوردة، بدرجات وردية ناعمة.

الشعر: صففته بأسلوب بسيط مع تثبيت الوردة لتزيين الشعر.

استطاعت منة عرفة أن تدمج بين البساطة والأنوثة في كل إطلالة، لتقدم لعشاق الموضة درسًا في تنسيق الأزياء الصيفية برقي وأناقة.

سر ارتداء اللون الفوشيا والأبيض والأزرق بجزيرة المالديف، وفق "Vogue"، "

الفوشيا لون جرئ يعكس الثقة والمرح

يُعتبر الفوشيا من الألوان المثيرة والمفعمة بالحيوية، ويُستخدم لإضفاء لمسة أنثوية، ناضجة، وواثقة من النفس.

عند ترتيبه مع ألوان محايدة كالأسود أو الأبيض، يبرز بشكل أنيق ومتوازن، وفق "My Blogcolorwithleo".

هذا يفسر اختيار منة لفستان فوشيا على البحر، مما جعله محور الإطلالة دون مبالغة.

اللون الأبيض

الأبيض هو خيار مثالي للبحر؛ يمنح الإطلالة إحساسًا بالنقاء والانتعاش، ويبرز لون البشرة السمراء بشكل جذاب.

أيضًا يرتبط الأبيض بأزياء الصيف الكلاسيكية على الشاطئ، ويوفر تباينًا جميلًا مع الألوان الزاهية كالروز أو الفوشيا.

اللون الأزرق

هدوء بحري وأسلوب ناشئ

يرمز الأزرق إلى البحر، السماء، والهدوء، وهو من الألوان المفضلة في الموضة البحرية لأنها تعكس الاستقرار والإلهام.

النغمات الزرقاء، خاصة في فساتين القطن أو الكريب، تضفي إحساسًا بالبرودة والانتعاش، كما يعكس إطلالة ملكية ومتناغمة كما اعتمدتها شخصيات بارزة.

لماذا التنويع بين هذه الألوان مفيد؟

التنويع في الألوان يضفي تناغمًا ويمنح الإطلالات طابعًا موسميًا، فيتماشى كل لون مع الحالة الشعورية والمحيط.

الفوشيا للصخب والمرح، الأبيض للنقاء، والأزرق للهدوء.

من الناحية البصرية، الألوان تتوازن مع الخلفية الطبيعية للبحر والرمال، مما يجعل الإطلالة ضمن الإطار "المثالي" للطقس والاستجمام، وفق صحيفة"The Guardian".