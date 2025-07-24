كارولين عزمي تتألق بإطلالة أنثوية صيفية باللون الأبيض

كتبت- نرمين ضيف الله:

لفتت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالة ساحرة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق يعكس البساطة والرقي في آنٍ واحد.

الإطلالة جاءت متناغمة تمامًا مع أجواء الصيف، وتميزت بالنعومة والأنوثة، ما جعلها محط إعجاب المتابعين والمحبين للموضة.

الفستان الأبيض: عنوان الأناقة الصيفية

اختارت كارولين فستانًا أبيض طويلًا من قماش خفيف مناسب لأجواء الصيف، بتصميم بسيط ذو خصر محدد يُبرز القوام الأنثوي بطريقة راقية.

الفستان بدون أكمام وبحمالات رفيعة، ما أضفى عليه لمسة أنثوية ناعمة.

الأقمشة المنسدلة والحركة الخفيفة للفستان أعطت الإطلالة طابعًا بوهيميًا أنيقًا ومريحًا في آنٍ واحد.

الشعر

كارولين اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على طبيعته بتموجات خفيفة، مع وردة برتقالية زاهية على جانب الشعر أضافت لمسة استوائية جذابة.

الشعر الأسود الطويل عزز من نعومة الإطلالة وتماشى تمامًا مع الطابع الهادئ والمريح للّوك.

الميكب

المكياج كان بسيطًا ومشرقًا، يركز على جمال ملامحها الطبيعية.

استخدمت كارولين ألوان ترابية هادئة للعينين مع لمسة من الإضاءة في الزوايا الداخلية، وأكملت الإطلالة بشفاه وردية طبيعية، مما جعل اللوك يبدو غير متكلف ومثالي للنهار.

الإكسسوارات

أكملت كارولين إطلالتها بأساور ذهبية عريضة على معصمها، أضافت لمسة فاخرة إلى اللوك البسيط.

كما اختارت أقراطًا طويلة وناعمة تتماشى مع التصميم العام، دون أن تطغى على باقي التفاصيل.

الديكور والخلفية

الخلفية الحجرية والنباتات الاستوائية أعطت بعدًا بصريًا مريحًا، وأكدت على الطابع البوهيمي للإطلالة، خاصة مع وجود عناصر ديكورية مثل السلال اليدوية والنسيج المعلّق على الجدار.

سر اختيار الإطلالة وفق "Vogue Fashion" أحد مواقع الموضة العالمية، فإن "الفستان الأبيض البسيط" يُعتبر من أبرز الاتجاهات الرائجة لصيف 2025.

يعود السبب إلى كونه يجمع بين الراحة والأناقة، كما يُعد قطعة أساسية في خزانة كل امرأة تبحث عن إطلالة صيفية ناعمة وطبيعية.

وتُفضل العديد من النجمات هذا النوع من الإطلالات خلال الصيف لأنه يسمح بالتنقل بسهولة ويوحي بالحرية والبساطة.