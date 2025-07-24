بـ فستان “Beach Glam” مكشوف.. هدى الإتربي بإطلالة ناعمة

كتبت- نرمين ضيف الله:

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالتها الهادئة والرقيقة خلال جلسة تصوير على أحد شواطئ البحر، حيث جمعت بين الأناقة والبساطة في آنٍ واحد، لتعكس جمال الصيف بروح أنثوية هادئة ومتحررة.

الإطلالة: فستان مكشوف بستايل “Beach Glam”

اختارت هدى فستانًا مكشوف الكتفين بصيحة العقد الأمامي (Twist-front) بلون أرجواني مموج، وهو تصميم شائع في صيحات أزياء صيف 2025، خصوصًا في إطلالات البحر.

الفستان يتميز بطوله القصير وتفاصيله الأنثوية، ما أضفى على مظهرها لمسة من الرقي والإغراء غير المبالغ فيه.

إطلالتها تندرج تحت ما يُعرف عالميًا بصيحة "النعومة الطبيعية" أو Effortless Beach Look، الذي يتصدر اتجاهات الموضة في أشهر المنصات العالمية مثل "Elle" و"Vogue".

الشعر: ستايل بسيط بكامل الأناقة

تركت هدى شعرها منسدلًا بشكل طبيعي أسفل القبعة، مع لمسة خفيفة من التموجات، مما يتناغم مع أجواء البحر ويوحي بالاسترخاء.

اختيارها للقبعة المصنوعة من القش الطبيعي ليس فقط لأغراض الحماية من الشمس، بل أيضًا كقطعة أزياء عصرية تُضيف طابعًا بوهيميًا كلاسيكيًا.

المكياج: خفيف وطبيعي

اعتمدت على مكياج ناعم جدًا يركز على البشرة الموحدة اللامعة، مع لمسة من البرونزر والهايلايتر، ما يعكس إشراقة طبيعية دون تكلف.

الشفاه جاءت بلون وردي نيود، والعيون اكتفت بلمسة ماسكارا خفيفة لإبراز النظرة.

الإكسسوارات: تنسيق ذكي يعزز اللوك

قبعة واسعة من القش تضيف لمسة "ريفيرا" أنيقة وتناسب الموضة المستدامة.

نظارات شمسية كبيرة بأسلوب كلاسيكي تعكس لمسة من الفخامة.

حقيبة يد صغيرة من القش، وهي واحدة من أبرز اتجاهات الإكسسوارات لصيف 2025 حسب مجلةHarper's Bazaar.

صندل مفتوح بدرجة نيود يُكمل الإطلالة بدون تعارض لوني أو مبالغة.

في التقرير التالي نستعرض، لماذا اختارت هذا اللوك؟ بحسب تحليل موضة عالمي

وفقًا لموقع "Who What Wear"، فإن الاتجاه الأقوى هذا الصيف هو "الراحة الممزوجة بالأنوثة"، أي أن تظهر المرأة بأناقتها ولكن دون تصنع أو مبالغة.

فساتين الكتف المكشوف، الألوان الطبيعية، وأقمشة خفيفة الانسياب أصبحت من أبرز عناصر إطلالات البحر للنجمات، خاصة عند تنسيقها مع قبعات القش والإكسسوارات المصنوعة يدويًا.





