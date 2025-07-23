إلهام شاهين تخطف الأنظار.. لماذا اختارت الظهور بإطلالة كاجوال

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة إلهام شاهين في إطلالة جذابة وأنيقة، جمعت بين البساطة والرقي، لتناسب الأجواء الصيفية.

تفاصيل الإطلالة.. البلوزة والبنطلون

اختارت إلهام بلوزة بيضاء فضفاضة بأكمام قصيرة، والتي أضفت عليها مظهرا أنيقا ومريحان ونسقت معها بنطلونا جينزا واسعا.

المكياج والشعر

اعتمدت تصفيفة شعر منسدلة على كتفيها، والتي تناغمت بشكل مثالي مع الطابع الكاجوال والمريح للإطلالة، أما المكياج، اختارت مكياجا قويا مع درجات الألوان الترابية، ليبرز ملامحها بوضوح.

الإكسسوارات واللمسات النهائية

أكملت إلهام إطلالتها بـنظارة شمسية أنيقة، واختارت حذاء باللون الرصاصي، لتضيف لمسة من التناسق والتكامل على مظهرها.

مميزات الملابس الصيفية الكاجوال.. أناقة وراحة

تتميز الملابس الصيفية الكاجوال بالعديد من الفوائد التي تجعلها الخيار الأمثل للطقس الحارـ فالأقمشة خفيفة مثل القطن والكتان تساعد على الشعور بالانتعاش، بينما يضمن التصميم الفضفاض سهولة وراحة في الحركة، وهو مثالي للارتداء اليومي غير الرسمي.

كما أن مزيج اللون الأبيض للبلوزة مع اللون الفاتح للبنطلون يخلق تناغما لونيا مريحا للعين، ما يضفي شعورا بالانتعاش، وفقا لموقع "silaistudio".