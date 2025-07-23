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"يشبه ملابس النساء".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة أحمد سعد - 10 صور

06:30 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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كتبت- شيماء مرسي

أثار المطرب أحمد سعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره بإطلالة غريبة.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لمصراوي على إطلالته قائلة: "بالرغم من أن القطعة التي ارتداها أحمد عصرية وتُرتدى في العديد من البلدان حول العالم، فإنها لا تناسب المجتمع المصري إطلاقا".

وأضافت زينب: "القميص من الحرير الأسود المنقط بالأبيض، والذي يعد من صيحات الموضة العالمية، أما السروال، فهو من نوع "culottes"، الذي يصل طوله إلى الكاحل أو أعلاه بقليل، ويشار به عادة إلى البناطيل النسائية".

واختتمت مصممة الأزياء: "كان ممكن يختار شيئا مريحا وعصريا ويناسب أجواء الحفل والمجتمع العربي في نفس الوقت".

وقيمت مصممة الأزياء زينب الشوربجي هذه الإطلالة بـ 1 من 10.

أحمد سعد إطلالة أحمد سعد ملابس النساء
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