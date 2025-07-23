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صيحة الظهر المكشوف أبرزت قوامها.. نور الزاهد بإطلالة ناعمة في حفل خطوبتها

12:40 ص الأربعاء 23 يوليو 2025
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    نور الزاهد بإطلالة ناعمة في حفل خطوبتها
  • عرض 4 صورة
    نور الزاهد بإطلالة ناعمة في حفل خطوبتها
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كتبت- شيماء مرسي

احتفلت البلوجر نور الزاهد بحفل خطوبتها في أجواء عائلية بسيطة.

وأطلت نور ببلوزة باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معها بنطلون جينيز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها.

أما خطيبها ارتدى قميص باللون البيبي بلو مع بنطلون باللون البيج.

ووفقا لمجلة "فوج"، صيحة الظهر المكشوف تبرز جمال منطقة الظهر وتضفي جاذبية على المظهر العام.

كما أنها تعد صيحة جريئة تمنح المرأة الثقة والحرية، وتتميز بجاذبية خاصة في المناسبات الصيفية والاجتماعية

نور الزاهد بإطلالة ناعمة احتفال نور الزاهد بحفل خطوبتها البلوجر نور الزاهد
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