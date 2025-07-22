هيفاء وهبي بـ لوك مختلف وجديد.. ما سر ارتدائها الأبيض؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مميزة ولافتة للأنظار، من خلال فيديو قصير شاركته عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، حيث اختارت الأبيض كلون رئيسي لإطلالتها، مؤكدة أن هذا اللون لا يزال يفرض حضوره بقوة في عالم الموضة.

الأبيض... لون الموسم

بحسب مجلة "Vogue"، فإن اللون الأبيض يتميز بقدرته على الجمع بين الجرأة والعصرية، مع لمسة راقية وفاخرة تناسب الحفلات والسهرات الرسمية وشبه الرسمية. كما يتميز بسهولة تنسيقه مع طيف واسع من الألوان مثل الكحلي، الأسود، الأصفر، الأخضر، والوردي، ما يمنحه مرونة عالية في مختلف الإطلالات.

تفاصيل الفستان

ارتدت هيفاء فستان قصير باللون الأبيض يبدو وكأنه بليزر طويل، كما أنه مزين بتطريزات بارزة وأكمام ذات أكتاف منتفخة.

والجزء الخلفي من الفستان يبدو أطول ليشكل ذيلا ينسدل خلفها، مما يمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، وفقا لـ "فوج".

الإكسسوارت

أكملت الفنانة إطلالتها بنظارات شمسية داكنة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض، وزينت الفستان بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

المكياج والشعر

واعتمدت هيفاء مكياجا قويا يركز على إبراز جمال عينيها، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.