مي عمر بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون الأبيض في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة ومريحة، من خلال صور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

اللون الأبيض.. سحر وجاذبية

اللون الأبيض يعطي شعورا بالرقي والهدوء، ويعد خيارا كلاسيكيا ويجعل المرأة أكثر إشراقا، ويمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر، وفقا لموقع "instyle".

تفاصيل الفستان

تألقت مي بفستان طويل باللون الأبيض بحمالات رفيعة سوداء والفستان يتميز بأنه متعددة الطبقات من الأسفل، مما يضيف لمسة عصرية وغير تقليدية للإطلالة.

الإكسسوارت

أكملت مي الفستان بإكسسورات مكونة من ساعة يد وأسورة وحلق وحقيبة يد باللون الأصفر.

المكياج والشعر

واعتمدت مكياجا ناعما يركز على إبراز جمال عينيها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.