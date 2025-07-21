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روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض.. تصميم جذاب يبرز قوامها

10:04 م الإثنين 21 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض
  • عرض 6 صورة
    روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض
  • عرض 6 صورة
    روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض
  • عرض 6 صورة
    روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض
  • عرض 6 صورة
    روجينا بإطلالة جديدة باللون الأبيض
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كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة ومريحة، من خلال صور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

اللون الأبيض.. أناقة ورقي

اللون الأبيض يضفي رقي وأناقة وفخامة، لذا فهو يعد خيارا ممتازا للمناسبات الرسمية والكاجوال، كما أنه متعدد الاستخدامات.

وبالإضافة إلى ذلك يسهل تنسيقه مع المجوهرات الذهبية أو الفضية ومع الحقائب بألوان متنوعة مثل الأزرق والأسود والوردي، وفقا لموقع "elle".

تفاصيل الفستان

أطلت روجينا بـ "توب" أبيض سادة قصير ونسقت معه تنورة طويلة وواسعة بنفس اللون أيضا مصنوعة من قماش خفيف.

الإكسسوارت

أكملت روجينا إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة ومجموعة أساور وحقيبة يد باللون الأبيض.

المكياج والشعر

واعتمدت مكياجا هادئا يركز على إبراز جمال عينيها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

الفنانة روجينا إطلالة روجينا روجينا إطلالة صيفية روجينا على إنستجرام روجينا بإطلالة باللون الأبيض
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