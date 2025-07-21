بـ فستان جذاب.. 6 صور ساحرة لإطلالة جورجينا في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك من خلال صور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

أطلت جورجينا يفستان طويل باللون البيبي بلو يتميز بقصة ضيقة تبرز قوامها، مع كشكشة أو طيات جانبية تبدأ من الخصر وتنسدل إلى الأسفل، ويبرز منها جزء باللون الأحمر الزاهي، مما يضيف لمسة جريئة ومميزة للتصميم.

الإكسسوارت

أكملت جورجينا إطلالتها بحذاء باللون الأحمر المائل للبرتقالي يتناسق بشكل جميل مع الفستان، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من مجموعة خواتم وحلق.

المكياج

واعتمدت مكياجا يركز على إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه بلون اللودي الناعم.

سر جاذبية اللون البيبي بلو في الأزياء

الفساتين باللون البيبي بلو تضيف لمسة من الجاذبية والأناقة على الجسم ، وتمنح المرأة مظهرا أكثر نحافة وتجعلها تبدو رشيقة.

كما أن هذا اللون يتناغم بشكل مثالي مع قصة الفساتين الضيقة والطويلة ويمكن تنسيق العديد من المجوهرات والإكسسورات العصرية معه، وفقاً لـ "فوج".