كتبت - شيماء مرسي:

في إطلالة صيفية جذابة، خطفت الفنانة بشرى الأنظار عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت بفستان قصير أنيق ارتكز بالكامل على تنسيق اللونين الأبيض والأزرق، في دمج لوني لا يعكس فقط الأناقة بل يمنح أيضًا إشراقة للبشرة وانتعاشًا بصريًا.

الأبيض و الأزرق.. سرّ الجاذبية في الصيف

وفقًا لموقع الموضة العالمي "InStyle"، يُعد الدمج بين اللونين الأبيض والأزرق من أكثر التنسيقات نجاحًا في عالم الأزياء الصيفية، لأنه يعزز إشراقة البشرة الطبيعية، ويمنح إحساسًا بـ النقاء والانتعاش ويجمع بين بساطة الأبيض وهدوء الأزرق، ما يخلق توازنًا بصريًا مريحًا وجذابًا، وهذا ما بدا واضحًا في اختيار بشرى لإطلالتها، حيث وظّفت الألوان بطريقة متناغمة وذكية.

تفاصيل الإطلالة

تألقت بشرى بفستان قصير باللون الأبيض، يتكون من جزأين متكاملين: الجزء العلوي بتصميم كورسيه يجمع الأبيض والأزرق، مزين بزخارف أنيقة وفتحة صغيرة عند منطقة الصدر مع رباط أمامي يضفي لمسة أنثوية جريئة.

أما الجزء السفلي عبارة عن تنورة قصيرة بطيات خفيفة، تتزين حافتها السفلية بنقوش زرقاء تنسجم مع النقوش العلوية، ما يعزز فكرة التناغم اللوني.

الإكسسوارات والمظهر العام

نسّقت بشرى مع الإطلالة قبعة صيفية بدرجات الأزرق والأبيض والبيج، مع نظارة شمسية وقلادة وأساور متعددة، إضافة إلى حقيبة بلون البيج، مما حافظ على نفس السيمفونية اللونية.

المكياج والشعر

اعتمدت مكياجًا ناعمًا يتناسق مع الفستان ولون البشرة، فيما تركت شعرها منسدلًا بعفوية، لتُكمل مظهرها الصيفي الأنيق بلمسة من البساطة والجاذبية.