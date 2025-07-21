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تتجاوز الـ 250 ألف جنيه.. حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر

06:08 م الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    حقيبة فاخرة تزين أحدث إطلالات ليلى زاهر
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كتبت- أميرة حلمي:


تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير صيفية، اختارت فيها ألوانا محايدة وأنيقة.

ارتدت جاكيت بياتو بني فاتح مع قميص توب بسيط وجينز باللون الأزرق، مما جعل إطلالتها شبابية تجمع بين البساطة والرقي.

نسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة مصنوعة يدوياً (patchwork) من جلد الغنم، بتصميم بوهيمي، وتبطين داخلي من مزيج الكتان.

سعر الحقيبة:

بلغ سعر الحقيبة على موقع Miu Miu حوالي 20 ألف جنيه سعودي، أي ما يعادل 263,600 جنيه.

ليلى أحمد زاهر إطلالة أنيقة
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