بإطلالة صيفية جريئة.. 6 صور لـ بسنت شوقي بفستان مفتوح

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة صيفية جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة العصرية

ارتدت بسنت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح المنقط باللون الأبيض، تميز بقصة ضيقة أبرزت قوامها الممشوق، مع فتحة جانبية جريئة على إحدى الساقين.

أكملت إطلالتها بمكياج بدرجات النيود الهادئة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما أضفى عليها مظهرا طبيعيا وجذابا.

لمسات الإكسسوارات الأنيقة

نسقت بسنت مع فستانها قبعة أنيقة باللون البيج، وحقيبة يد عملية باللون البني، وأضافت القبعة لمسة خاصة ومميزة لإطلالتها.

دور القبعة في تكميل المظهر

القبعة عنصرا أساسيا في تحويل الإطلالة البسيطة إلى مظهر أكثر تألقا وجاذبية، فهي ليست مجرد إكسسوار، بل يمكن أن تكون القطعة المميزة التي تضفي لمسة شخصية وأسلوبا فريدا على الفستان الصيفي، كما تساعد على استكمال مظهر الفستان الصيفي بشكل متناغم، وفقا لموقع "hutstuebele".