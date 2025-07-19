ابن إيلي صعب وعروسته بإطلالة ساحرة في اليوم الثالث من حفل زفافهما

كتبت- أسماء مرسي:

في اليوم الثالث من احتفالات الزفاف الفاخرة لسيليو صعب، نجل المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب، خطف العروسان الأضواء بإطلالاتهما الأنيقة والمميزة.

تألق العروس زين قطامي بالفيروزي اللامع

أبهرت العروس زين قطامي الحضور بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفيروزي، تزينه تطريزات لامعة أضفت عليها بريقا خاصا.

اعتمدت زين مكياجا ناعما بدرجات النيود التي أبرزت جمالها الطبيعي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها لإطلالة أنثوية بسيطة وجذابة.

اكتملت إطلالتها الساحرة بمجموعة من المجوهرات الرقيقة التي تكونت من حلق وخاتم، لتضفي لمسة من الأناقة الراقية.

أناقة سيليو صعب بالأسود

أطل العريس سيليو صعب بجاكيت أسود، نسقه مع تيشرت وبنطلون من نفس اللون.