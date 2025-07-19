بفساتين خيالية.. زفاف نجل إيلي صعب يتحول إلى مهرجان موضة

احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بزفاف نجله سيليو صعب على الشابة الأردنية زين قطامي، في حفل ضخم أقيم في لبنان، بحضور شخصيات رفيعة المستوى ونخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي.



وانطلقت مراسم الزفاف بعقد القران في صرح البطريركية المارونية في بكركي، قبل أن ينتقل المدعوون إلى سهرة أسطورية في منطقة فقرا الجبلية، إذ تحول الحفل إلى عرض فني مبهر، زين بالألعاب النارية والزينة الراقية وقالب حلوى ضخم، في أجواء من الرقي والتفاصيل المتقنة.



800 ساعة من العمل لإطلالة واحدة



أما العروس زين قطامي فخطفت الأنظار بفستانين من تصميم حماها إيلي صعب، إذ أطلت في المراسم الرسمية بفستان خيالي مطرز يدويًا استغرق تنفيذه 800 ساعة عمل، بحسب شبكة CNN.



وتميز الفستان الأول بتفاصيل دقيقة تطلبت نحو 5 كيلومترات من خيوط الحرير، و1,500 قطعة ترتر متغير اللون، و8 كيلومترات من خيط لوريكس الفضي، مع تنورة إضافية ضخمة امتدت لأكثر من 4.5 أمتار وطرحة ملكية أضيفت إليها 250 ساعة من العمل اليدوي.



أما الإطلالة المسائية فكانت بفستان ذهبي براق مزدان بالأحجار اللامعة، بطابع عصري جذاب، في تصميم آخر يعكس البصمة المتألقة للدار.



وأشرف المصمم إيلي صعب بنفسه على تنفيذ الفستان بمشاركة فريق مكوّن من 39 حرفيًا، من بينهم خياطون، وصانعو باترون، ومتخصصون في التطريز اليدوي والترتر.



نجمات ووجوه لامعة على السجادة البيضاء



الحفل تحول إلى منصة لأحدث صيحات الموضة، بمشاركة كوكبة من نجمات لبنان والعالم العربي، من بينهن إليسا التي تألقت بفستانين من تصميم صعب، الأول أسود للنهار، والثاني أصفر للسهر. كما حضرت النجمة نانسي عجرم برفقة زوجها، وظهرت بفستان ذهبي برّاق، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل واسع.



وشهد الزفاف حضور نجمات أخريات مثل نادين نسيب نجيم، سيرين عبد النور، كارن وازن، ونور عريضة، إلى جانب هاندا أرتشيل من تركيا وبلقيس فتحي من الإمارات، وكلّهن بإطلالات أنيقة من توقيع المصمم اللبناني.



إطلالات لافتة لعائلة صعب



ولفتت كلودين صعب، والدة العريس، الأنظار بفستان وردي أنيق في المراسم النهارية، وآخر ذهبي في السهرة، فيما ظهرت كريستينا صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، بإطلالتين أنيقتين باللون الزهري والبيج.



وشارك في الزفاف أيضًا عدد من النجوم والمشاهير مثل وائل كفوري وعاصي الحلاني وعائلته، في ليلة وُصفت بأنها واحدة من أرقى وأضخم حفلات الزفاف في العالم العربي هذا العام.