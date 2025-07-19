20 صورة في حفل زفاف سيليو صعب.. إطلالات متنوعة للنجمات

كتبت- شيماء مرسي:

احتفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بزفاف نجله سيليو صعب على زين قطامي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات البارزة. وخطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن المميزة والجذابة خلال حفل الزفاف، وسنستعرض لكم أبرزهن في هذا التقرير.

نانسي عجرم

أطلت المطربة نانسي عجرم بفستان أنيق مزيج من اللونين الفضي والذهبي مزين بتطريزات كثيفة جدا من الخرز والكريستال على شكل خطوط طولية، يتميز الفستان بفتحة صدر مربعة أو على شكل حرف U، ومحددة بتطريزات بارزة. أما الأكتاف مصممة بشكل مميز وبارز على شكل كابات صغيرة أو تطريزات منتفخة، مما يضيف لمسة ملكية للإطلالة.

سيرين عبد النور

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان باللون الوردي مزينا بالكامل بتطريزات دقيقة وفصوص لامعة، ويتميز الفستان بقصة حورية البحر حيث يبرز قوامها بشكل أنيق، وبياقة على شكل قلب وأحزمة رفيعة مرصعة أو لامعة.

إليسا

ظهرت المطربة إليسا بفستان طويل باللون الأصفر الليموني الفاتح بقصة الكب ويتميز بتصميم أنيق ومبتكر. كما أن الجزء العلوي منه يبدو محددا للخصر مع تفاصيل درابيه عند منطقة الصدر والبطن وتطريزات ذهبية على شكل زخارف نباتية، والجزء السفلي من الفستان يتميز بفتحة جانبية عالية تظهر الساق، مما يضيف لمسة من الجرأة والجاذبية.

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين بفستان باللون البرجندي مزينا بالكامل بالتطريزات بقصة حورية البحر ويتميز بياقة على شكل قلب والجزء العلوي منه مرصعا بالتطريزات اللامعة بنفس اللون.

هاندا أرتشيل

أطلت النجمة التركية هاندا أرتشيل بفستان طويل بقصة الكب باللون البيج الفاتح يتميز بتطريزات براقة وملونة باللونين الأحمر والأخضر، ويبدو جزء من الفستان منسدلا قليلا على الجانب، مما يعطيه انسيابية وحركة. سلمى أبو ضيف ارتدت سلمى فستان طويل ولامع بقصة الكب باللون الأسود مزينا بتطريزات، كما أنه يبرز منطقة الصدر والكتفين بشكل جميل.