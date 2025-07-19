سلمى أبو ضيف بفستان ساحر.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل زفاف نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

تفاصيل الإطلالة

وارتدت سلمى فستان طويل ولامع بقصة الكب باللون الأسود مزينا بتطريزات، كما أنه يبرز منطقة الصدر والكتفين بشكل جميل.

المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمى مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

تصفيفة الشعر

اختارت سلمى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بأسلوب، مما يضفي عليها لمسة من الرقي.

رقي وفخامة لا مثيل لها

ارتداء الفساتين السواريه باللون الأسود يرمز دائما إلى الأناقة والرقي، كما أنه يمكن تنسيقه مع المزيد من الإكسسوارات.

وأيضا يمكن ارتدائه مع قلادة بسيطة للحصول على مظهر أنيق، بالإضافة إلى ذلك يجعل الجسم يبدو أنحف وأكثر رشاقة، وفقا لمجلة "فوج".