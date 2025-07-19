فستان جريء.. سيرين عبد النور تتألق بـ "قصة حورية البحر"

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب.

تفاصيل الفستان

ارتدت سيرين فستان باللون الوردي مزينا بالكامل بتطريزات دقيقة وفصوص لامعة، ويتميز الفستان بقصة حورية البحر حيث يبرز قوامها بشكل أنيق، وبياقة على شكل قلب وأحزمة رفيعة مرصعة أو لامعة.

الإكسسورات

نسقت سيرين مع الفستان مجموعة بسيطة من الإكسسوارات، تكونت حلق وخاتم، أضافت لمسة فاخرة وجذابة لإطلالتها.

المكياج

أما من حيث المكياج، اكتفت سيرين بلمسات خفيفة وناعمة أبرزت ملامحها دون مبالغة.

واللون الوردي يمنح من ترتديه أناقة وجاذبية فورية، وبفضل تنوع درجاته يمتلك قدرة فريدة على إضفاء إشراقة وحيوية على جميع ألوان البشرة، مما يجعله خيارا متاحا ومناسبا للجميع.

كما يمكن اختياره في المناسبات الرسمية أو الإطلالات الكاجوال، ويمكن تنسيقه بسهولة مع مجموعة واسعة من الألوان الأخرى، مثل الأبيض، البيج، الرمادي، الذهبي، وفقا لموقع "instyle".