باللون الوردي.. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ناعمة في زفاف سيليو صعب

كتبت- شيماء مرسي

اختارت الفنانة سيرين عبد النور فستانًا ورديًا بتفاصيل أنيقة ومرصعة، خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب، لتقدم مثالًا على جمال هذا اللون وقدرته على منح الإطلالة إشراقة وجاذبية ناعمة تناسب مختلف ألوان البشرة.

الفستان جاء بقصة حورية البحر مع تطريزات دقيقة وفصوص لامعة، وياقة على شكل قلب وأحزمة رفيعة مرصعة، أبرزت قوامها بأسلوب راقٍ.

ومن حيث الإكسسوارات، اكتفت سيرين بحلق وخاتم بسيطين أضافا لمسة فخمة، بينما جاءت تسريحة شعرها ومكياجها بلمسات ناعمة وطبيعية.

يُعد اللون الوردي أحد الألوان الأكثر تنوعًا ومرونة في عالم الموضة، فهو يُضفي أنوثة واضحة وإشراقة على مختلف درجات البشرة، كما يسهل تنسيقه مع الأبيض والبيج والرمادي والذهبي، سواء في المناسبات الرسمية أو الإطلالات اليومية، بحسب موقع "InStyle".