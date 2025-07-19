كتبت- شيماء مرسي

اختارت النجمة نانسي عجرم فستانًا مزينًا بتطريزات كثيفة من الخرز والكريستال خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب، في إطلالة تعكس ذوقًا رفيعًا وأناقة لافتة.

ويُعد اختيارها لفستان مرصّع بالكريستال خيارًا موفقًا، إذ يضفي لمسة من الفخامة والانتعاش، ويعبر عن الأنوثة والرقة دون مبالغة، كما يناسب مختلف المناسبات الفاخرة، ويمنح الإطلالة طابعًا احتفاليًا حيويًا. كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات متنوعة، بحسب ما أورده موقع "ashleystambouli" المتخصص في الموضة.

تفاصيل الإطلالة

جاء الفستان بلونين متناغمين من الذهبي والفضي، مزين بتطريزات كثيفة على شكل خطوط طولية، وفتحة صدر مربعة محاطة بتفاصيل بارزة من الخرز. أما الأكتاف، فجاءت بتصميم فني يشبه الكابات الصغيرة المنتفخة، ما أضفى لمسة ملكية على الإطلالة.

مكملات الأناقة

اعتمدت نانسي على مجوهرات ماسية ناعمة، تضمنت قرطًا، خاتمًا، وسوارًا بسيطًا، اختارتها بعناية لتكمل بريق الفستان دون أن تطغى عليه.

أما الشعر، فتركت خصلاته مموجة ومنسدلة على كتفيها، في تصفيفة ناعمة تلائم روح الإطلالة. وركز المكياج على إبراز جمال ملامحها بشكل طبيعي، مع تسليط الضوء على العينين والشفاه بدرجات هادئة.