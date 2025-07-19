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"حورية البحر واللون البرجندي".. كيف نسقت نادين نجيم إطلالتها في حفل زفاف ابن ايلي صعب؟

06:03 م السبت 19 يوليه 2025
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  • عرض 7 صورة
    إطلالة ساحرة لنادين نسيب
  • عرض 7 صورة
    نادين من حفل زفاف سيليو صعب
  • عرض 7 صورة
    نادين نجيم بفستان مكشوف
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    نادين نجيم
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    نادين نجيم
  • عرض 7 صورة
    نادين بفستان ساحر
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كتبت- شيماء مرسي

حضرت الفنانة نادين نسيب نجيم حفل زفاف سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب، بإطلالة جريئة لفتت الأنظار وأكدت مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي.

تصميم الفستان
اختارت نادين فستانًا باللون البرجندي بقصة "حورية البحر"، مرصعًا بالكامل بالتطريزات اللامعة التي أضفت عليه طابعًا ملكيًا.
تميز الفستان بياقة على شكل قلب، مع جزء علوي مطرز بشكل كثيف بنفس لون القماش، ما أضاف مزيدًا من الفخامة والرقي.

الشعر والمكياج
اعتمدت نادين مكياجًا قويًا وألوانًا جريئة أبرزت ملامح وجهها، مع تركيز خاص على رسم العيون والشفاه، بما يعكس توازنًا دقيقًا بين الجرأة والأناقة.
أما الشعر، فاختارت تصفيفة ويفي منسدلة على الكتفين، مما أضفى لمسة ناعمة توازن قوة المكياج وفخامة الفستان.

الإكسسوارات
نسقت نادين مجوهرات ماسية أنيقة شملت كوليه، أسورة، وخاتم، إلى جانب حقيبة ذهبية متناغمة مع تطريزات الفستان، لتكتمل الإطلالة بتفاصيل دقيقة وراقية.

نادين نجيب سيليو صعب
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