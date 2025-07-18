سارة سلامة على البحر بفستان أنيق.. ما وراء اختيار هذا التصميم؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث ظهرت في إطلالة ناعمة وأنيقة تطلّ على البحر.

الفستان

ارتدت سارة فستانًا رماديًا (جراي) من منتصف الجسم، مصنوع من قماشة الليكرا المرن (إيلاستيك).

هذه القماشة تعرف بقدرتها على التكيّف بشكل سلس مع منحنيات الجسم.

المكياج

اختارت مكياجًا رقيقًا وطبيعيًا يناسب أجواء الشاطئ ويبرز جمال وجهها دون مبالغة.

تسريحة الشعر

قامت بترك شعرها منسدلًا بانسيابية على الجانبين، ليبرز طبيعتها الهادئة وينسجم مع الإطلالة العامة.

الإكسسوارات

زينت إطلالتها بمجموعة مميزة من السلاسل والخواتم التي أضافت لمسة شخصية وأنيقة دون إفساد بساطة الفستان.

لماذا الليكرا باللون الجراي؟

وفق صحيفة "Vogue" البريطانية فإن هذا اللون يدل على ما يلي:

الرمادي كصيحة رائدة

الرمادي احتل مكانة بارزة في صيحات ذهبية وتم تبنيه بشكل واسع كخيار أنيق وهادئ يُعرف بـ"soft power"، يجمع بين الحضور القوي والبساطة الكلاسيكية.

الليكرا: الراحة واللمسة الحسية

أصبحت الليكرا (الإيلاستين/سباندكس) موردًا رئيسيًا في عالم الموضة، خصوصًا في الإطلالات الصيفية الرياضية والأنيقة، بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف مع الجسم من دون التضحية بالتنفسية .

الظهور العصري البسيط

تدمج الموضة الحالية خيوطًا من البساطة الهادئة (quiet luxury) والتصميم العملي، وفستان الليكرا الجراي يعكس تلك البساطة المتقدمة دون الصخب أو التعقيد .

إطلالة مناسبة للمناخ

الليكرا غالبًا ما تكون خفيفة الوزن وسريعة الجفاف، مما يجعلها مثالية لإطلالات البحر والمناخ الحار، حيث توفر راحة وحركة سلسة دون الالتصاق أو التقيد.