داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية باللون الأبيض.. لماذا اختارته؟

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وأنيقة.

الفستان

ارتدت فستانًا واسعًا أبيض اللون، يتميز بطبقة خارجية ناعمة (كت ووردة) تتوضع عند الصدر، مما يضفي على المظهر لمسة رومانسية وأنثوية.

المكياج

اختارت أن تعتمد مكياجًا رقيقًا وطبيعيًا، يبرز نقاء لون بشرتها دون تفاصيل مبالغ فيها.



تسريحة الشعر

فضلت ترك شعرها منسدلًا بانسيابية على الجانبين، مما أضفى على الإطلالة مزيدًا من الأناقة البسيطة.

الإكسسوارات



زينت إطلالتها بسلسلة تحمل نقشًا دينيًا لكلمة "الله خير حافظ"، ما أضفى لمسة شخصية معبرة عن التديّن والرقي.

ما سر ارتداء اللون الأبيض؟

بحسب تحليلات العديد من المواقع العالمية وعلى رأسها Vogue، هناك أسباب متعددة وراء اختيار الفساتين البيضاء في هذه الإطلالات:

يبدأ الكثيرون بإطلالة نقية كاللون الأبيض كقاعدة يمكن تزيينها وإضفاء لمسات شخصية من خلال الإكسسوارات والمجوهرات.



رمزية الأناقة والبساطة

الفستان الأبيض رمزًا للنقاء، البراءة، والصفاء رموز ترتبط بصيحات الموضة الكلاسيكية التي تتناول "الهدوء والفخامة".

حسّ الموسم الصيفي

يتمتع الأبيض بميزة انعكاس الضوء، ما يجعله خيارًا عمليًا لفصل الصيف؛ فهو يبعث شعورًا بالانتعاش والتبريد .

الكوكتيل بين التقليدي والعصري

تجمع صيحات 2025 بين الفساتين البيضاء الرومانسية (ذات الكرانيش والأكتاف المنفوخة) والفكر العصري الذي يوفر الحرية والراحة وفق "British Vogu".

الرسالة النفسية وراء الأبيض



يعزز ارتداء الأبيض الشعور بالتفاؤل والحداثة، كما يرمز للثقة بالنفس والقدرة على التجدد بعكس الألوان الداكنة التي قد تُفسّر بطريقة مختلفة.

اختيار داليا البحيري الفستان الأبيض الواسع بتلك التفاصيل الدقيقة يتماشى تمامًا مع الصيحات العالمية:

اللون النقي الذي يمثل لوحة مثالية تبدأ منها الإطلالة.

رمز الأناقة والرقة.

بالإضافة إلى قدرة الأبيض على الإيحاء بالتفاؤل والثقة.