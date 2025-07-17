بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- نرمين ضيف الله:



شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مقطع فيديو من خاصية "ريلز"، ظهرت فيه بإطلالة أنثوية ناعمة تميزت بالبساطة والأناقة.

وارتدت ياسمين زيًّا باللون الأبيض بالكامل، جاء مكونًا من بنطلون واسع عالي الخصر، وشميز كت بتصميم بسيط، ما منحها مظهرًا أنيقًا وهادئًا أشبه بالإطلالات الملائكية.

تفاصيل الإكسسوارات وتسريحة الشعر



اعتمدت ياسمين على إطلالة خفيفة من حيث الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء حلق صغير بدرجات الذهبي (الجولد)، وأكملت الإطلالة بـ شوز بيج أنيق يتناسب مع الطابع البسيط والراقي للزي.

أما تسريحة الشعر، فقد تركت شعرها الطويل منسدلًا على الأكتاف بحرية، ما أضاف لمسة طبيعية إلى الإطلالة.

مكياج ناعم بلمسة جريئة



اختارت ياسمين لوكًا بسيطًا مع لمسة جريئة، حيث لم تتكلف كثيرًا، واكتفت بوضع روج أحمر لافت مع رسم عيون سموكي أبرز ملامح وجهها بطريقة أنثوية وجذابة.

وتحرص ياسمين صبري دائمًا على الظهور بإطلالات أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، ما يجعلها من أكثر النجمات تألقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.