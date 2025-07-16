بالفوشيا الصارخ.. كيف نسقت ياسمين عبد العزيز إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار مؤخرا في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة وساحرة.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت ياسمين فستانا طويلا باللون الفوشيا، يتميز الزي بتصميم واسع وفضفاض يمنحها مظهرا جذابا وعصريا، مع ياقة عالية.

كما نسقت مع الفستان حزام بنفس لون الفستان عند منطقة الخصر.

تسريحة الشعر والمكياج والإكسسوارات

اعتمدت ياسمين تسريحة شعر مموجة، حيث ينسدل على كتفيها، ما يضيف لمسة من الأنوثة والجاذبية.

أما المكياج، يبدو قويا ومحددا، مع تركيز على العينين باستخدام الكحل والماسكارا، وظلال عيون بدرجات داكنة أبرزت جمال عينيها.

وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، مثل الخواتم والأساور الفضية أو اللامعة.

ونسقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة أنيقة باللون الذهبي ، ما أضفي لمسة من التألق والرقي على إطلالتها.

مميزات الفساتين الفضفاضة

يمنح هذا النمط من الفساتين إطلالة محتشمة ومناسبة للعديد من المناسبات، مع الحفاظ على الأناقة والرقي.

التصميم الفضفاض يساعد على إخفاء عيوب الجسم، ويمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع مجموعة متنوعة من الإكسسوارات والمجوهرات، وفقا لموقع "reepeat".