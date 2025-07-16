يارا السكري بجامبسوت.. ما سر اختيارها للون الأبيض؟

كتبت- أسماء مرسي:

في إطلالة خطفت الأنظار، تألقت الفنانة يارا السكري بجمبسوت أبيض أنيق، تميز التصميم بقصة "الكب" التي أبرزت الكتفين والذراعين بشكل جذاب، مضفية لمسة أنوثة ورقي على مظهرها العام.

جمال طبيعي ومكياج ناعم

اكتملت أناقة يارا بمكياج طبيعي أبرز ملامحها بلمسة من الرقة والجاذبية، ركز على إبراز جمال عينيها.

تسريحة شعر حيوية وإكسسوارات متناسقة

أضافت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل انسيابي على كتفيها لمسة حيوية وعصرية للإطلالة، مكملة بذلك تناغم الأناقة والرقي.

ولإضفاء مزيد من التألق، زُينت يارا بإكسسوارات متناسقة مكونة من عدة أساور، وحلق، وقلادة، أضافت لمسة من البساطة والرقي إلى إطلالتها.

أناقة وجاذبية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

اللون الأبيض يرمز للنقاء والرقي، وعندما يُستخدم في تصميم الجمبسوت، فإنه يضفي مظهرا جذابا ويساعد على إبراز تفاصيل التصميم.

كما أنه لونا محايدا يناسب أي إكسسوار أو حذاء، ما يتيح لكِ تجربة إطلالات مختلفة، ويمكنك بسهولة تنسيقه مع مجوهرات أنيقة وحذاء بكعب عالٍ لمناسبة رسمية، أو تنسيقه مع حذاء وقبعة كاجوال لقضاء يوم عادي على الشاطئ، وفقا لموقع "makeyourimage".