مي كساب تتألق بالأخضر.. لون يمنح البشرة انتعاشًا ويزيد الإطلالة فخامة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي كساب بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

تألقت مي بفستان طويل باللون الأخضر اللامع مصنوع من قماش الكروشيه، ويتميز الفستان بأنه ذو أكمام طويلة واسعة أو طيات تمنحه انسيابية.

وأبرز ما يميز الإطلالة هو الياقة العريضة والمزينة بشكل كثيف، والتي تبدو كقلادة متصلة بالفستان.

الإكسسوارات

نسقت مي مع إطلالتها إكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق وساعة يد، ما ساعدها على الظهور بشكل أنيق وفخم.

المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه نيود، يتناسب مع لون بشرتها، كما أنه جاء مناسبا مع لون الفستان.

الشعر

اختارت مي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، ما أضفي عليها لمسة من الجاذبية والأناقة.

لماذا اللون الأخضر؟

لم يكن اختيار مي كساب للون الأخضر في فستانها مجرد صدفة جمالية، بل هو سر إطلالتها المتوهجة.

فبحسب موقع InStyle، يُعد اللون الأخضر من الألوان التي تعزز إشراقة البشرة الطبيعية، وتمنحها مظهرًا أكثر حيوية وانتعاشًا.

لذلك، فهو يُعد خيارًا مثاليًا لمن ترغب في إطلالة صيفية مشرقة وبشرة في أبهى صورها.

وقد نجحت مي في توظيف هذا اللون بذكاء، ليكون عنوانًا للأناقة والجاذبية في أحدث ظهور لها.