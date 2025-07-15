مي عمر بالأسود في أحدث ظهور.. هل نجح اللون في إبراز أناقتها؟ (صور)

كتبت- شيماء مرسي

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث اختارت اللون الأسود لفستانها، في خطوة أنيقة تعكس فهماً عميقاً لقواعد الأناقة الكلاسيكية.

تفاصيل الإطلالة

ظهرت مي بفستان طويل أسود، مميز بقصّة ضيقة عند منطقة الخصر وفتحة ساق جريئة، ما أضفى لمسة من الجرأة والرقي في آنٍ واحد.

الإكسسوارات والمكياج

اكتفت مي بسلسلة وخاتم بسيطين، وهو ما عزز من حضور الفستان نفسه، دون تشويش بصري، أما المكياج، فجاء قوياً مع تركيز خاص على رسمة العيون، بما يتماشى مع قوة اللون الأسود.

الشعر

انسدلت خصلات شعرها على كتفيها بانسيابية ناعمة، لتضفي على الإطلالة توازناً بين الأناقة والأنوثة.

لماذا الأسود؟

اختيار مي عمر للون الأسود لم يكن عشوائيًا، فهو لون يعكس الرقي ويمنح من ترتديه حضورًا طاغيًا في أي مناسبة. كما يتميز بسهولة تنسيقه مع أقل قدر من الإكسسوارات، وهو ما أكد عليه موقع "Coveti" المختص في الموضة، الذي أشار إلى أن الأسود يضفي جاذبية تلقائية ويُعد من أكثر الألوان تفضيلاً للظهور الأنيق.

إجمالاً، بدت مي عمر في قمة أناقتها بإطلالة تعكس ذوقاً عالياً في اختيار اللون المناسب للمناسبة والشخصية.