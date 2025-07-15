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بفتحة ساق جريئة.. مي عمر بإطلالة مبهرة في أحدث ظهور

06:46 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    مي عمر
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

أطلت مي بفستان طويل باللون الأسود ضيق عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة.

الإكسسوارات

نسقت مي مع إطلالتها إكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم.

المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

الشعر

اختارت مي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

مميزات الفستان باللون الأسود

الفستان باللون الأسود يمنح مرتديته مظهرا أنيقا للغاية، وجاذبية وحضور مميز في أي مناسبة.

كما أن الفستان بهذا اللون لا يحتاج إلى الكثير من الإكسسوارات، وفقا لموقع "coveti".

مي عمر
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