أناقة الذهب تزيّن إطلالة سيرين عبد النور.. ما سبب اختيار لون الفستان؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

أطلت سيرين بفستان طويل باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، ويتميز الفستان بقصة ضيقة على الجسم تبرز قوامها وفتحة ساق جريئة.

الإكسسوارات

ارتدت سيرين مجوهرات ماسية مكونة من حلق ومجموعة أساور وخاتم.

المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

الشعر



اختارت سيرين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.



جرأة وأناقة



هذا النمط من الفساتين الجريئة يناسب مختلف المناسبات والسهرات، حيث يبرز جمال المرأة ويضفي حيوية خاصة على الإطلالة، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات والمجوهرات، وفقا لموقع "esposagroup".